Турнир ATP-250, Алма-Ата: результаты матчей 20 октября

Во вторник, 20 октября, в Алма-Ате, Казахстан, продолжился розыгрыш турнира категории ATP-250. В рамках игрового дня состоялись матчи первого круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами второго дня турнира.

Теннис. Турнир ATP-250, Алма-Ата. Результаты встреч 20 октября:

Со Симабукуро (Япония) — Роман Сафиуллин (Россия) — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4;

— 6:7 (4:7), 6:4, 6:4; Теренс Атман (Франция) — Ринки Хидзиката (Австралия) — 7:6 (7:5), 6:2;

Стефанос Циципас (Греция) — Александр Ковачевич (США) — 7:6 (11:9), 3:6, 6:3;

Фабиан Марожан (Венгрия) — Тимофей Скатов (Казахстан) — 7:5, 7:6 (7:4);

Рэи Сакамото (Япония) — Карен Хачанов (Россия) — 2:6, 4:6.

Действующим победителем турнира в Алма-Ате является пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев