Роман Сафиуллин высказался о своей форме на азиатской серии турниров

Российский теннисист Роман Сафиуллин оценил уровень своей игры на турнирах в Азии. Роман сыграл на турнирах категории ATP-250 в Ханчжоу и Алма-Ате, на «пятисотнике» в Пекине и на «Мастерсе» в Шанхае.

— В каком состоянии сейчас находишься в этой части сезона?

— В принципе, в Китае у меня всегда получается хорошая часть сезона. И хороший отрезок там в этом году не был исключением. Я провёл много матчей — сыграл полуфинал Ханчжоу, второй круг с Андреем Рублёвым в Пекине и второй круг в Шанхае, начиная с квала. В принципе, ну и здесь я тоже начал с квала, но уступил уже в первом круге. Ну, что-то не сложилось, такое бывает. Ничего страшного, – сказал Сафиуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.