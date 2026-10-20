15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Никакого напутствия, такого не было». Сафиуллин — о матчах с Рублёвым в этом сезоне

«Никакого напутствия, такого не было». Сафиуллин — о матчах с Рублёвым в этом сезоне
Комментарии

70-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал матчи, сыгранные с 22-й ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым в текущем сезоне, и ответил, о чём они говорили у сетки во время встречи в Пекине.

— Два раза встретился с Рублёвым в этом году — на Уимблдоне и в Пекине. Второй матч снова получился упорным. Вы там у сетки пообщались. Понятно, что вы давно знакомы. О чём вы говорили? Может, какие-то напутствия?
— На самом деле матч был хороший. Даже суперхороший матч, качественн