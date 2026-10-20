«Никакого напутствия, такого не было». Сафиуллин — о матчах с Рублёвым в этом сезоне

70-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин прокомментировал матчи, сыгранные с 22-й ракеткой мира соотечественником Андреем Рублёвым в текущем сезоне, и ответил, о чём они говорили у сетки во время встречи в Пекине.

— Два раза встретился с Рублёвым в этом году — на Уимблдоне и в Пекине. Второй матч снова получился упорным. Вы там у сетки пообщались. Понятно, что вы давно знакомы. О чём вы говорили? Может, какие-то напутствия?

— На самом деле матч был хороший. Даже суперхороший матч, качественн