«Я думал: «Как это возможно?» Макинрой считает, что Надаль преобразил испанский теннис

Семикратный победитель турниров «Большого шлема» американский теннисист Джон Макинрой считает, что 22-кратный чемпион ТБШ, бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль сильно преобразил испанский теннис.

«Испанский теннис… Рафаэль Надаль изменил всё: он возник внезапно и преобразил испанский теннис. Я смотрел на него и думал: «Как это возможно?» В США мы уже давно не выигрывали турнир «Большого шлема», а один только Надаль взял 22», — сказал Макинрой в интервью на радиошоу La Revuelta.

Ранее команда Надаля стала победителем выставочного турнира, проведённого в честь 10-летнего юбилея академии теннисиста на Мальорке. В состав команды испанца вошли Карлос Мойя, Ришар Гаске и