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Видео: Андрея Рублёва поздравили с днём рождения на турнире в Алма-Ате

Видео: Андрея Рублёва поздравили с днём рождения на турнире в Алма-Ате
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22-ю ракетку мира российского теннисиста Андрея Рублёва поздравили с днём рождения на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан. Спортсмену подарили пончики в виде теннисных мячей.

Сегодня, 20 октября, Андрею исполнилось 29 лет. В его активе 18 титулов на турнирах ATP. Также Рублёв является олимпийским чемпионом 2020 года в миксте.

В Алма-Ате Рублёв начнёт выступление со второго круга, где сыграет с 79-й ракеткой мира французским теннисистом Адрианом Маннарино. Соперники выйдут на корт в завтра, 21 октября.

Турнир в Алма-Ате проходит с 19 по 25 октября. Действующим чемпионом соревнований является пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев.