Медведев высказался о важности защиты титула в Алма-Ате из-за борьбы за Итоговый турнир

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос о важности защиты титула на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, учитывая борьбу за попадание на Итоговый турнир.

— Насколько важно для тебя защитить очки на этом турнире в контексте гонки за попадание на Итоговый турнир?

— Тут вопрос двоякий, потому что, с одной стороны, если уж так говорить, конечно, лучше в Париже в финал выйти — это сразу 600 очков, чем 250 за титул тут. Но это же задача на каждый турнир, на который ты приезжаешь — ты просто стараешься брать максимум очков. Если бы я про это не думал, то, наверное, по логике вещей, я бы не приехал, потому что нужно давать телу иногда отдых. Но тут уже конец сезона, уже нужно до конца доработать, поэтому, естественно, чем больше очков я здесь возьму, тем лучше. Ну а 250 — это вообще максимум, поэтому это будет идеально. Однако не будем забывать тех, кто здесь ещё есть, даже тех, кто не думает про Турин. Все хотят взять эти 250 очков, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.