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Медведев рассказал, почему решил приехать на турнир в Алма-Ате после «Мастерса» в Шанхае

Медведев рассказал, почему решил приехать на турнир в Алма-Ате после «Мастерса» в Шанхае
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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал причины участия в турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан, после «Мастерса» в Шанхае, где теннисист дошёл до полуфинала.

— После напряжённого полуфинала Шанхая у некоторых поклонников тенниса в интернете возник вопрос: зачем было лететь на турнир в Алма-Ату, когда можно остановиться? Значит ли это, что данный турнир связан больше не с мотивацией набрать больше очков, а с тем, чтобы оказаться в более приятной, комфортной, почти родной обстановке?
— На самом деле, тут всё вместе, потому что, во-первых, турнир действительно классный. То есть в прошлом году я был первый раз, я в остальных случаях, понятное дело, не играл. Всё равн