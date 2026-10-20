Медведев рассказал, почему решил приехать на турнир в Алма-Ате после «Мастерса» в Шанхае

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев назвал причины участия в турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан, после «Мастерса» в Шанхае, где теннисист дошёл до полуфинала.

— После напряжённого полуфинала Шанхая у некоторых поклонников тенниса в интернете возник вопрос: зачем было лететь на турнир в Алма-Ату, когда можно остановиться? Значит ли это, что данный турнир связан больше не с мотивацией набрать больше очков, а с тем, чтобы оказаться в более приятной, комфортной, почти родной обстановке?

— На самом деле, тут всё вместе, потому что, во-первых, турнир действительно классный. То есть в прошлом году я был первый раз, я в остальных случаях, понятное дело, не играл. Всё равн