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«Я с женой и детьми, приятная атмосфера». Медведев — о том, почему любит играть в Алма-Ате

«Я с женой и детьми, приятная атмосфера». Медведев — о том, почему любит играть в Алма-Ате
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему ему нравится приезжать на турнир категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

— Назови три причины, почему тебе нравится приезжать в Алма-Ату.
— Отличная организация турнира. Так получилось, что в прошлом году и в этом я был с женой и детьми, поэтому просто приятная атмосфера. А это уже две причины. Третья — чисто потому, что я выиграл в прошлом году. Всё равно в любом случае, когда ты выиграешь турнир, значит, подходит где-то, может быть, корт, может быть, мячи. То есть что-то у тебя получилось, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.