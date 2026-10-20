«Я с женой и детьми, приятная атмосфера». Медведев — о том, почему любит играть в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, почему ему нравится приезжать на турнир категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

— Назови три причины, почему тебе нравится приезжать в Алма-Ату.

— Отличная организация турнира. Так получилось, что в прошлом году и в этом я был с женой и детьми, поэтому просто приятная атмосфера. А это уже две причины. Третья — чисто потому, что я выиграл в прошлом году. Всё равно в любом случае, когда ты выиграешь турнир, значит, подходит где-то, может быть, корт, может быть, мячи. То есть что-то у тебя получилось, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.