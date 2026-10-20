Даниил Медведев рассказал о плюсах участия в турнире ATP-250 в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что ему нравится на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В прошлом году Даниил стал чемпионом соревнований.

— Что тебе понравилось во время игры в Казахстане?

— Турнир организован отлично, отель хороший. Честно говоря, если учитывать, что я прилетел из Шанхая, у меня просто не будет времени. В прошлом году я пытался выделить день, чтобы немного посмотреть Алма-Ату, город кажется приятным, но сейчас времени на это нет. В остальном — отель хороший, питание отличное, турнир организован прекрасно. Этого вполне достаточно, чтобы получить удовольствие, ведь мой план в основном такой: приехать, сыграть матч, вернуться в номер и там отдыхать, – передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.