«Лежит в шкафу». Медведев ответил, что сделал с полученным в прошлом году шапаном

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что сделал с шапаном, полученным в прошлом году.

— В прошлом году ты получил шапан (национальная казахстанская длинная верхняя одежда — плотный халат с рукавами и стёганой подкладкой. — Прим. «Чемпионата»). Что ты с ним сделал? Использовал ли?

— Я им не пользовался. Но дома у меня есть шкаф, где хранятся всякие классные сувениры со всего света — ведь это всё приятные воспоминания. Скорее всего, эта вещь лежит именно там, в этом шкафу, — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.

Российский теннисист является действующим победителем турнира ATP-250 в Ал