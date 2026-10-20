15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Я немного от них отстал». Циципас — о сравнениях со Зверевым и Медведевым

«Я немного от них отстал». Циципас — о сравнениях со Зверевым и Медведевым
Комментарии

39-я ракетка мира грек Стефанос Циципас высказался о сравнениях с двукратным чемпионом ТБШ немцем Александром Зверевым и победителем US Open 2021 года россиянином Даниилом Медведевым.

«Я всегда смотрю на ситуацию со своей точки зрения. Я иду своим путём, я пишу свою собственную книгу. Их история — не моя история. Моя история — не их. Они написали свою собственную историю благодаря выступлениям в туре и своим успехам. Возможно, с одной стороны действительно можно сказать, что сейчас я немного от них отстал. Но это моя история, она заключается не только в результатах и выступлениях. Важно и то, через что тебе приходится проходить как игроку. Однажды я смогу использовать этот опыт, чтобы помочь и следующему поколени