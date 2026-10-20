«Нам это не впервой». Даниил Медведев поделился ожиданиями от турнира ATP-250 в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от участия в турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

— С каким настроением сюда приехал? Какие ожидания?

— Ну, настроение хорошее. Сейчас были хорошие турниры. Понятное дело, есть усталость. Да, стоял вопрос об отдыхе и перезагрузке. Но тогда нужно бы было пропускать сразу два турнира. А в ситуации с гонкой в Турин пропускать два, наверное, не вариант. Ну а пропускать один не было бы никакого смысла, потому что всё равно лететь потом нужно было бы в ближайшую пятницу в Вену. То есть проводить три дня дома — бессмысленно. Поэтому приехал с отличным настроением и постараюсь хорошо сыграть. А там посмотрим. Да. Есть усталость, есть и разница во в