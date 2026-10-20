Макки — об Эале: невероятно стабильна, входит в топ-20, а топ-10 уже совсем близко

Известный теннисный тренер Рик Макки считает, что 20-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала способна войти в топ-10 мирового рейтинга.

«Между победой и поражением — тонкая грань. «Филиппинская машина» останется сосредоточенной и собранной: её игра слишком чистая, а удары наносятся на опережение — как это делают немногие из тех, кого мы видели.

Карьера — это путь со взлётами и падениями, и «филиппинская машина» доказала, что может быть невероятно стабильной. Она входит в топ-20, а топ-10 уже совсем близко. Если она наладит подачу, обыграть её станет ещё сложнее», — написал Макки в социальной сети.