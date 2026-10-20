«Здесь никого нет». Даниил Медведев — о команде на турнире ATP-250 в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что его тренер Андрей Голубев не будет присутствовать на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате, Казахстан.

— С какой командой сюда приехал?

— Из команды здесь только… Скажем так, никого нет, поэтому позвал одного хорошего друга, который тренирует в Москве. И он мне здесь будет помогать, одну неделю.

— Получается, твой новый тренер Андрей Голубев, представляющий Казахстан, как раз в Алма-Ату и не приехал?

— Нет, именно здесь его нет. Потому что изначально всегда планы строятся заранее. Он живёт сейчас в Америке, и это была его единственная неделя, где ему как раз можно было бы вернуться чуть-чуть к семье, и потом заново мы будем вместе до конца сезона ездить по Европе, – сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.