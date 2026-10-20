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Медведев рассказал, есть ли планы на празднование дня рождения Андрея Рублёва

Медведев рассказал, есть ли планы на празднование дня рождения Андрея Рублёва
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Пятый номер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев ответил, есть ли планы на празднование дня рождения 22-й ракетки мира соотечественника Андрея Рублёва.

— Сегодня день рождения у Андрея Рублёва. Успел ли уже его поздравить, что-то подарил и вообще, какие у вас планы? Может, вместе пойдёте куда-то вечером отмечать?
— Я думаю, планов нет, ведь ему завтра играть. Как раз ещё одно подтверждение, что теннис — такая вещь, что вот ему завтра играть, а сегодня у него день рождения. Вообще, это классно. Но, я думаю, что он отмечать его никак не будет, и это как раз вся теннисная жизнь. У меня обычно день рождения выпадает на турнир в Роттердаме, так что это очень похожая история. Но в этом нет ничего страшного. А поздравить — да, конечно, поздравил, — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Даниилом Сальниковым.

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