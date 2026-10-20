«Пока что я отлично оцениваю». Медведев — о сотрудничестве с Голубевым

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев высказался о сотрудничестве с тренером Андреем Голубевым.

— Как ты оцениваешь ваше сотрудничество? У вас какие-то договорённости есть на дальнейшее продолжение? И что получилось именно с ним?

— Пока что я отлично оцениваю. Понятное дело, начало было не самым простым, но там, скорее всего, это не совсем его проблемы. У меня были небольшие физические трудности перед поездкой в Америку, то есть я не смог нормально потренироваться. Может быть, в итоге это сказалось, а может быть, нет. Но, скажем так, он был тут ни при чём, поэтому пока отлично идёт работа, всё нравится. Вот, в принципе, и всё, – сказал Медведев в беседе с к