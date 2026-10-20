«Мне совершенно неважно». Даниил Медведев — о пятом месте в рейтинге ATP

Чемпион US Open 2021 года российский теннисист Даниил Медведев высказался о возвращении в топ-5 рейтинга ATP.

— Я, кстати, тебя поздравляю с возвращением в топ-5 в обновлённом рейтинге ATP! Насколько важно для тебя вновь быть пятой ракеткой мира? И видишь ли ты дальше потенциал, куда можно продвигаться?

— Если максимально честно, вообще сейчас неважно, в каком это всё получается формате, потому что уже конец сезона. Мне совершенно неважно — четвёртый я, пятый или шестой. Тут важнее Гонка и каким ты закончишь сезон. Даже если бы на этой неделе я оказался шестой, а не пятый, то мне абсолютно 0 разницы. Тут скорее нужно постараться добраться до Шелтона (американец уже квалифицир