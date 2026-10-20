«Пройдёт на девятом месте». Иснер — о шансах Джоковича на попадание на Итоговый турнир ATP

Американский теннисист Джон Иснер и его соотечественники Сэм Куэрри и Стив Джонсон обсудили, кто сможет попасть на Итоговый чемпионат ATP.

Джонсон: Думаю, Медди (Даниил Медведев. — Прим. «Чемпионата») попадёт. [Артур] Фис, Новак [Джокович].

Куэрри: Американцы — [Томми] Пол и [Тейлор] Фриц — пока находятся за пределами квалификационной зоны: они занимают 11-е и 12-е места.

Джонсон: Как думаете, кто-нибудь из них всё-таки попадёт на Итоговый турнир?

Иснер: Нет. Им пришлось бы выиграть турнир серии «Мастерс», так что я не думаю. Что-то подсказывает мне, что Новак [Джокович] пройдёт на Итоговый турнир на девятом месте.

Джонсон: Он ведь попадёт, правда? Просто каким-то образом отберётся, — сказали теннисисты в Nothing Major Show.