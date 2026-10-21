Пегула — о Сонай Картал: она очень хороша, мне действительно нравится за ней наблюдать

Четвёртый номер мирового рейтинга американская теннисистка Джессика Пегула поделилась, что ей нравится наблюдать за игрой 49-й ракетки мира представительницы Великобритании Сонай Картал.

«Я помню, как в прошлом году смотрела, как она играла против нас в финале Кубка Билли Джин Кинг, и подумала:

«Кажется, мне очень нравится смотреть на эту девушку».

Ей просто наплевать на всё, но не в смысле высокомерия. Она просто выходит на корт и играет в теннис. Она очень хороша, и у неё деловой подход: «Я здесь ради игры — и всё». Мне действительно нравится за ней наблюдать.

Она хороша. Мне кажется, что условия в Ухане, где покрытие немного медленнее, ей определённо подходят, потому что она любит вести затяжные розыгрыши и хорошо двигается», — сказала Пегула в подкасте The Player's Box Podcast.