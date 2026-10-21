25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на мнение, что теннис — это «скоростные шахматы».

— Профессиональный теннис часто называют «скоростными шахматами». Не кажется ли тебе, что разбор игры соперника больше напоминает решение сложного уравнения?

— В каком-то смысле — да, это похоже на «быстрые шахматы». Но, знаешь, перед партией каждый из соперников, скажем так, выбирает то, что ему больше по душе — играть так,