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Карен Хачанов отреагировал на мнение, что теннис — это «скоростные шахматы»

Карен Хачанов отреагировал на мнение, что теннис — это «скоростные шахматы»
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25-я ракетка мира российский теннисист Карен Хачанов отреагировал на мнение, что теннис — это «скоростные шахматы».

— Профессиональный теннис часто называют «скоростными шахматами». Не кажется ли тебе, что разбор игры соперника больше напоминает решение сложного уравнения?
— В каком-то смысле — да, это похоже на «быстрые шахматы». Но, знаешь, перед партией каждый из соперников, скажем так, выбирает то, что ему больше по душе — играть так,