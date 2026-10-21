Рыбакина, Александрова, Шнайдер выступят на «пятисотнике» в Токио

Пресс-служба турнира категории WTA-500 в Токио опубликовала список спортсменок, которые планируют принять участие в предстоящих соревнованиях. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисисток, которые выступят в столице Японии. Турнир пройдёт с 26 октября по 1 ноября.

Теннис. Турнир WTA-500, Токио. Предварительный список участниц:

Елена Рыбакина (Казахстан);

Марта Костюк (Украина);

Белинда Бенчич (Швейцария);

Ива Йович (США);

Диана Шнайдер (Россия);

Сорана Кырстя (Румыния);

Наоми Осака (Япония);

Александра Эала (Филиппины);

Элисе Мертенс (Бельгия);

Жасмин Паолини (Италия);

Майя Хвалиньска (Польша);

Лейла Фернандес (Канада);

Екатерина Александрова (Россия);

Энн Ли (США);

Диан Парри (Франция);

