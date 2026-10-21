Рыбакина, Александрова, Шнайдер выступят на «пятисотнике» в Токио
Пресс-служба турнира категории WTA-500 в Токио опубликовала список спортсменок, которые планируют принять участие в предстоящих соревнованиях. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисисток, которые выступят в столице Японии. Турнир пройдёт с 26 октября по 1 ноября.
Теннис. Турнир WTA-500, Токио. Предварительный список участниц:
Елена Рыбакина (Казахстан);
Марта Костюк (Украина);
Белинда Бенчич (Швейцария);
Ива Йович (США);
Диана Шнайдер (Россия);
Сорана Кырстя (Румыния);
Наоми Осака (Япония);
Александра Эала (Филиппины);
Элисе Мертенс (Бельгия);
Жасмин Паолини (Италия);
Майя Хвалиньска (Польша);
Лейла Фернандес (Канада);
Екатерина Александрова (Россия);
Энн Ли (США);
Диан Парри (Франция);