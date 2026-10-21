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Муратоглу — о Звереве: не лучший игрок, но он — первая ракетка мира, и этого заслуживает

Муратоглу — о Звереве: не лучший игрок, но он — первая ракетка мира, и этого заслуживает
Комментарии

Известный тренер Патрик Муратоглу высказался о том, что двукратный чемпион турниров «Большого шлема» немец Александр Зверев станет лидером мирового рейтинга по итогам сезона.

«Зверев, возможно, не лучший игрок, но он — первая ракетка мира, и он полностью этого заслуживает. В первую очередь я оцениваю ситуацию так: ваш рейтинг определяет вашу ценность. Если другие получают травмы, им не повезло. Я считаю, что результативность игрока зависит не только от того, что происходит на корте; важно также оставаться здоровым и заботить