Петрова рассказала студентам о пути к успеху на форуме «Россия — спортивная держава»

Надежда Петрова, заслуженный мастер спорта России, бронзовый призёр Олимпийских игр, двукратная обладательница Кубка мира в составе сборной России, победительница 13 титулов WTA в одиночном разряде и 24 титулов WTA в парном разряде, третья ракетка мира, основатель детской школы большого тенниса, встретилась со студентами в Молодёжный день в национальном центре «Россия» в Красноярске. Встреча прошла в рамках XIV Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава».

На сессии «Спорт как путь к успеху» Надежда Петрова в формате открытого разговора с модератором Ильёй Свешниковым, руководителем пресс-центра информационного центра «Мы молодые», рассказала студентам о своём пути в большой спорт — от первых тренировок до олимпийского пьеде