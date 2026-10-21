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«Он заслуживает признания». Муратоглу отметил физическую форму Зверева в этом сезоне

«Он заслуживает признания». Муратоглу отметил физическую форму Зверева в этом сезоне
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Известный тренер Патрик Муратоглу отметил физическое состояние двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» немецкого теннисистка Александра Зверева в этом сезоне.

«Он заслуживает признания: в этом году он выступал на двух турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open — в статусе явного фаворита. Формально на победу претендовали 128 игроков, но выиграл именно он, причём дважды. Он также продемонстрировал невероятную психологическую устойчивость: даже не показывая своей лучшей игры, он всё равно побеждал на турнирах — это ценнейшее качество», — сказал Муратоглу в видео на своём YouTube-канале.