«Он заслуживает признания». Муратоглу отметил физическую форму Зверева в этом сезоне

Известный тренер Патрик Муратоглу отметил физическое состояние двукратного чемпиона турниров «Большого шлема» немецкого теннисистка Александра Зверева в этом сезоне.

«Он заслуживает признания: в этом году он выступал на двух турнирах «Большого шлема» — «Ролан Гаррос» и US Open — в статусе явного фаворита. Формально на победу претендовали 128 игроков, но выиграл именно он, причём дважды. Он также продемонстрировал невероятную психологическую устойчивость: даже не показывая своей лучшей игры, он всё равно побеждал на турнирах — это ценнейшее качество», — сказал Муратоглу в видео на своём YouTube-канале.