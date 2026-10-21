Анна Пушкарёва обыграла Ксению Ефремову в матче юниорского Итогового турнира

Чемпионка Уимблдона — 2026 российская теннисистка Анна Пушкарёва (третье место в юниорском рейтинге) обыграла победительницу Australian Open — 2026 француженку Ксению Ефремову в матче группового этапа на юниорском Итоговом турнире. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:7 (3:7), 6:3.

Матч продолжался 2 часа 3 минуты. По ходу матча Пушкарёва четыре раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ефремовой четыре эйса и семь двойных ошибок.

В сезоне-2026 17-летняя Пушкарёва выиграла Уимблдон и стала финалисткой US Open. Помимо Ефремовой, на Итоговом турнире россиянке предстоит побороться в группе A с чемпионкой US Open — 2026 Сунь Синьжань (16 лет, №1), Анастасией Цветкович (18 лет, №8).