«Его уже никто не остановит». Иснер — о возможностях Давидович-Фокины

Обладатель 16 титулов ATP в одиночном разряде, бывшая девятая ракетка мира Джон Иснер заявил, что после завоевания своего первого «Мастерса» 13-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина способен играть на своём лучшем уровне.

«Он почувствовал себя комфортно после победы на первом турнире [на «Мастерсе»]. Как только ты завоёвываешь первый, это давление, эта тяжесть исчезает. Все мы знаем, насколько он талантлив и на каком высоком уровне способен играть. Он потерпел много болезненных поражений в финалах. Мне на ум приходит финал прошлого года в Вашингто