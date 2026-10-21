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«Его уже никто не остановит». Иснер — о возможностях Давидович-Фокины

«Его уже никто не остановит». Иснер — о возможностях Давидович-Фокины
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Обладатель 16 титулов ATP в одиночном разряде, бывшая девятая ракетка мира Джон Иснер заявил, что после завоевания своего первого «Мастерса» 13-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина способен играть на своём лучшем уровне.

«Он почувствовал себя комфортно после победы на первом турнире [на «Мастерсе»]. Как только ты завоёвываешь первый, это давление, эта тяжесть исчезает. Все мы знаем, насколько он талантлив и на каком высоком уровне способен играть. Он потерпел много болезненных поражений в финалах. Мне на ум приходит финал прошлого года в Вашингто