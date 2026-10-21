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Мария Макарова одолела Яну Ковачкову в матче Итогового турнира среди юниоров

Мария Макарова одолела Яну Ковачкову в матче Итогового турнира среди юниоров
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Седьмая ракетка мира по юниорам российская теннисистка Мария Макарова обыграла чешскую теннисистку Яну Ковачкову в матче группового этапа на юниорском Итоговом турнире. Встреча завершилась со счётом 7:5, 7:6 (8:6).

Матч продолжался 1 час 44 минуты. По ходу матча Макарова два раза подала навылет и допустила четыре двойные ошибки. На счету Ковачковой четыре эйса и три двойные ошибки.

16-летняя Макарова в этом году сыграла в четвертьфиналах на трёх «Больших шлемах». Помимо Ковачковой, на Итоговом турнире россиянке предстоит побороться в группе B с Джейни Престон (16 лет, №6) и Полиной Скляр (15 лет, №9).

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