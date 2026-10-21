Определились все участницы Итогового турнира WTA — 2026
Определились все восемь теннисисток, квалифицировавшихся на Итоговый турнир WTA — 2026 в одиночном разряде, который пройдёт в американском Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участниц.
Итоговый турнир WTA — 2026. Состав участниц:
- Елена Рыбакина (Казахстан).
- Арина Соболенко (Беларусь).
- Мирра Андреева (Россия).
- Джессика Пегула (США).
- Кори Гауфф (США).
- Элина Свитолина (Украина).
- Каролина Мухова (Чехия).
- Линда Носкова (Чехия).
Итоговый турнир WTA пройдет на хардовых кортах Индиан-Уэллса с 8 по 15 ноября. Общий призовой фонд составит $ 15,5 млн. Победительницей соревнований в 2025 году является первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.