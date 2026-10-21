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Определились все участницы Итогового турнира WTA — 2026

Определились все участницы Итогового турнира WTA — 2026
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Определились все восемь теннисисток, квалифицировавшихся на Итоговый турнир WTA — 2026 в одиночном разряде, который пройдёт в американском Индиан-Уэллсе. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с составом участниц.

Итоговый турнир WTA — 2026. Состав участниц:

  1. Елена Рыбакина (Казахстан).
  2. Арина Соболенко (Беларусь).
  3. Мирра Андреева (Россия).
  4. Джессика Пегула (США).
  5. Кори Гауфф (США).
  6. Элина Свитолина (Украина).
  7. Каролина Мухова (Чехия).
  8. Линда Носкова (Чехия).

Итоговый турнир WTA пройдет на хардовых кортах Индиан-Уэллса с 8 по 15 ноября. Общий призовой фонд составит $ 15,5 млн. Победительницей соревнований в 2025 году является первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина.

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