Видео: Даниил Медведев записал пробы на роль Александра Бублика

Чемпион US Open — 2021 пятый номер мирового рейтинга российский теннисист Даниил Медведев записал пробы на роль 19-й ракетки мира представителя Казахстана Александра Бублика.

«Я Даниил Медведев, и это прослушивание на роль Александра Бублика.

Мохамед (Лайани — судья. — Прим. «Чемпионата»), помнишь, когда в теннис было легко играть, а? Когда всё было настолько просто, что можно было обыграть кого угодно — никто толком не умел играть. А теперь все научились бить форхенд на полной мощности точно в линию, так что играть в теннис уже невозможно», — сказал Медведев в видео в социальной сети турнира ATP-250 в Алма-Ате.

Российский теннисист является действующим победителем турнира в Алма-Ате. В финальном матче он обыграл француза Корентена Муте со счётом 7:5, 4:6, 6:3.