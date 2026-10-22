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Турнир ATP-250, Алма-Ата: расписание матчей на 22 октября

Турнир ATP-250, Алма-Ата: расписание матчей на 22 октября
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Сегодня, 22 октября, в Алма-Ате, Казахстан, продолжится турнир категории ATP-250. В рамках игрового дня состоятся матчи второго круга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием встреч на четверг.

Теннис. Турнир АТР-250, Алма-Ата. Расписание матчей на 22 октября

9:30. Теренс Атман (Франция) – Маттия Беллуччи (Италия);
11:00. Томаш Махач (Чехия) – Карен Хачанов (Россия);
12:30. Даниил Медведев (Россия) – Со Симабукуро (Япония);
17:30. Александр Бублик (Казахстан) – Фабиан Марожан (Венгрия).

Даниил Медведев является действующим чемпионом турнира в Алма-Ате. В прошлогоднем финале он одолел француза Корентена Муте.

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