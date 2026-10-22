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«Сложно строить отношения, будучи теннисистом». Петкович — о разводе Свитолиной и Монфиса

«Сложно строить отношения, будучи теннисистом». Петкович — о разводе Свитолиной и Монфиса
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Бывшая девятая ракетка мира немка Андреа Петкович прокомментировала развод украинки Элины Свитолиной и француза Гаэля Монфиса.

«Элина Свитолина и Гаэль Монфис расстались. Монфис снялся с турнира в Париже — а значит, у него не будет возможности попрощаться с парижской публикой, которая всегда его любила и обожала. Причина — очень непростые личные обстоятельства, через которые он сейчас проходит. Это во-первых. А во-вторых, я хотела бы немного поговорить о том, как сложно строить отношения, будучи профессиональным теннисистом.

Бывает так: вы встречаетесь, начинаете отношения, а потом один из вас уезжает на восемь недель. А в 22, 23, 24 года за восемь недель может быть прожита целая жизнь. Возвращаешься — и понимаешь, что вы уже стали совсем чужими людьми», — приводит слова Петкович Tennis Channel.

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