«Сейчас непростой период». Йович — об ожиданиях на конец текущего сезона

11-я ракетка мира американская теннисистка Ива Йович поделилась планами и ожиданиями на оставшуюся часть текущего сезона.

— В этом году вы провели замечательный сезон, поднялись на высокие позиции в одиночном рейтинге. Сезон приближается к концу — есть ли у вас дальнейшие цели и ожидания?

— Я каждый день стараюсь выкладываться по максимуму. Сейчас непростой период сезона, но мы продолжаем усердно работать. Спасибо моей команде за то, что помогает мне быть в форме каждый день. Это хорошо, и надеюсь, что на этой неделе смогу продолжать двигаться вперёд, — сказала Йович в интервью на корте.

Представительница США вышла в четвертьфинал турнира категории WTA-500 в Нинбо, Китай, обыграв в матче второго круга итальянку Жасмин Паолини (35-я в мировом рейтинге) со счётом 6:4, 6:3.