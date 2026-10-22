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Анна Пушкарёва уступила Синьжань Сунь в матче юниорского Итогового турнира — 2026

Анна Пушкарёва уступила Синьжань Сунь в матче юниорского Итогового турнира — 2026
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Чемпионка Уимблдона-2026 российская теннисистка Анна Пушкарёва, занимающая третье место в юниорском рейтинге, уступила чемпионке US Open — 2026 представительнице Китая Синьжань Сунь в матче группового этапа на юниорском Итоговом турнире. Встреча завершилась со счётом 2:6, 0:6.

Матч продолжался 50 минут. По ходу матча Пушкарёва два раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. На счету Сунь один эйс и пять двойных ошибок.

В сезоне-2026 17-летняя Пушкарёва выиграла Уимблдон и стала финалисткой US Open. Помимо Сунь, на Итоговом турнире россиянке предстоит побороться в группе A с Анастасией Цветкович (18 лет, №8). Ранее Пушкарёва обыграла победительницу Australian Open — 2026 француженку Ксению Ефремову.

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