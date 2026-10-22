Макарова досрочно заняла 1-е место в подгруппе, одолев Скляр на юниорском Итоговом турнире

Седьмая ракетка мира по юниорам российская теннисистка Мария Макарова досрочно заняла первое место в своей подгруппе, обыграв украинскую теннисистку Полину Скляр в матче группового этапа на юниорском Итоговом турнире. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:1.

Матч продолжался 57 минут. По ходу матча Макарова три раза подала навылет и допустила две двойные ошибки. На счету Скляр один эйс и ни одной двойной ошибки.

16-летняя Мария Макарова в этом году сыграла в четвертьфиналах на трёх «Больших шлемах». Ранее российская теннисистка обыграла представительницу Чехии Яну Ковачкову со счётом 7:5, 7:6 (8:6).