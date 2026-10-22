Елена Рыбакина подтвердила своё участие на «пятисотнике» в Токио

Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила своё участие на турнире категории WTA-500 в Токио, Япония.

«Всем привет, это Елена. Я очень рада приехать в Токио, чтобы сыграть на турнире Toray Pan Pacific Open в этом году. Я с нетерпением жду встречи со всеми своими болельщиками в Японии и возможности снова посоревноваться на этом великолепном турнире. До скорой встречи в Токио», — сказала Рыбакина в видео в социальной сети.

Турнир пройдёт с 26 октября по 1 ноября. Победительницей соревнований 2025 года является 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.