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Елена Рыбакина подтвердила своё участие на «пятисотнике» в Токио

Елена Рыбакина подтвердила своё участие на «пятисотнике» в Токио
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Трёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина подтвердила своё участие на турнире категории WTA-500 в Токио, Япония.

«Всем привет, это Елена. Я очень рада приехать в Токио, чтобы сыграть на турнире Toray Pan Pacific Open в этом году. Я с нетерпением жду встречи со всеми своими болельщиками в Японии и возможности снова посоревноваться на этом великолепном турнире. До скорой встречи в Токио», — сказала Рыбакина в видео в социальной сети.

Турнир пройдёт с 26 октября по 1 ноября. Победительницей соревнований 2025 года является 14-я ракетка мира швейцарская теннисистка Белинда Бенчич.

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