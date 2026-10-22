Зверев, Алькарас, Медведев заявлены на «пятисотник» в Вене
Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Вене опубликовала список участников турнира, который стартует в столице Австрии 26 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисистов, которые планируют сыграть на турнире.
Теннис. Турнир ATP-500, Вена, 2026. Предварительный список участников (частично):
Александр Зверев (Германия);
Карлос Алькарас (Испания);
Даниил Медведев (Россия);
Флавио Коболли (Италия);
Фрэнсис Тиафо (США);
Алекс де Минор (Австралия);
Якуб Меншик (Чехия);
Лёнер Тьен (США);
Томми Пол (США);
Брэндон Накашима (США);
Лучано Дардери (Италия);
Франсиско Серундоло (Аргентина);
Андрей Рублёв (Россия);
Александр Блокс (Бельгия);
Том