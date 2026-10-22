Зверев, Алькарас, Медведев заявлены на «пятисотник» в Вене

Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Вене опубликовала список участников турнира, который стартует в столице Австрии 26 октября. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями теннисистов, которые планируют сыграть на турнире.

Теннис. Турнир ATP-500, Вена, 2026. Предварительный список участников (частично):

Александр Зверев (Германия);

Карлос Алькарас (Испания);

Даниил Медведев (Россия);

Флавио Коболли (Италия);

Фрэнсис Тиафо (США);

Алекс де Минор (Австралия);

Якуб Меншик (Чехия);

Лёнер Тьен (США);

Томми Пол (США);

Брэндон Накашима (США);

Лучано Дардери (Италия);

Франсиско Серундоло (Аргентина);

Андрей Рублёв (Россия);

Александр Блокс (Бельгия);

Том