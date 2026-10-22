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Макки: в 2027 году в туре WTA ждите неожиданностей, топ-10 будет постоянно меняться

Макки: в 2027 году в туре WTA ждите неожиданностей, топ-10 будет постоянно меняться
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Известный теннисный тренер Рик Макки считает, что в следующем году в туре WTA будет много неожиданностей, а первые 10 строчек мирового рейтинга будут постоянно обновляться.

«Ждите неожиданностей в туре WTA в 2027 году. Мы уже видели тенденцию к невероятной непредсказуемости: любой может обыграть любого и в любой момент. Игра стала более мощной и чистой, поэтому, если вы не готовы психологически, очень быстро окажетесь в проигравших. Лидеры никуда не денутся, но благодаря качеству ударов и приходу более сильных, атлетичных теннисисток, топ-10 будет постоянно меняться», — написал Макки в социальной сети.

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