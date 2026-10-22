Джокович, Шелтон, Бублик выступят на турнире ATP-500 в Базеле

Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Базеле опубликовала список теннисистов, которые выступят на предстоящем турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменов, планирующих сыграть на соревновании в Швейцарии.

Теннис. Турнир ATP-500, Базель, 2026 год. Предварительный список участников (частично):

Бен Шелтон (США);

Артюр Фис (Франция);

Рафаэль Ходар (Испания);

Новак Джокович (Сербия);

Алехандро Давидович-Фокина (Испания);

Хольгер Руне (Дания);

Тейлор Фриц (США);

Александр Бублик (Казахстан);

Иржи Легечка (Чехия);

Каспер Рууд (Норвегия);

Хуберт Хуркач (Польша);

Алехандро Табило (Чили);

Валантен Вашеро (Монако);

Уго Умбер (Франция);

Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);

Стефанос Циципас (Греция);

Зизу Бергс (Бельгия);

Стэн Вавринка (Швейцария).