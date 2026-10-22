Джокович, Шелтон, Бублик выступят на турнире ATP-500 в Базеле

Пресс-служба турнира категории ATP-500 в Базеле опубликовала список теннисистов, которые выступят на предстоящем турнире. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фамилиями спортсменов, планирующих сыграть на соревновании в Швейцарии.
Теннис. Турнир ATP-500, Базель, 2026 год. Предварительный список участников (частично):
Бен Шелтон (США);
Артюр Фис (Франция);
Рафаэль Ходар (Испания);
Новак Джокович (Сербия);
Алехандро Давидович-Фокина (Испания);
Хольгер Руне (Дания);
Тейлор Фриц (США);
Александр Бублик (Казахстан);
Иржи Легечка (Чехия);
Каспер Рууд (Норвегия);
Хуберт Хуркач (Польша);
Алехандро Табило (Чили);
Валантен Вашеро (Монако);
Уго Умбер (Франция);
Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды);
Стефанос Циципас (Греция);
Зизу Бергс (Бельгия);
Стэн Вавринка (Швейцария).