Медведев — о Синнере и Алькарасе: они умеют то, что другим не под силу

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев ответил на вопрос, сможет ли он конкурировать с семикратным победителем турниров «Большого шлема» испанцем Карлосом Алькарасом и пятикратным чемпионом ТБШ итальянцем Янником Синнером.

— Похоже, ты возвращаешься к своей лучшей форме — такой же, как была четыре-пять лет назад. Как думаешь, сможешь ли ты, будучи на пике своих возможностей, соперничать с игроками уровня Алькараса и Синнера и, возможно, даже превзойти их в рейтинге? И речь не просто об отдельных победах — ведь ты уже обыгрывал таких соперников, например, в Индиан-Уэллсе в начале этого года.

— Превзойти их? Вряд ли. На протяжении всего сезона они значительно сильнее остальных — разумеется, если обходятся без травм, что тоже часть игры. Но, как я уже говорил не раз, если часто играть против Алькараса или Синнера, скорее всего, поражений будет больше, чем побед. И это нормально, потому что они — в хороше