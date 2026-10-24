Бублик — о подаче снизу: просто не стоит так сильно заострять своё внимание на этом

19-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик после выхода в полуфинал турнира ATP-250 в Алма-Ате, рассказал, для чего использует подачу снизу.

— Подача снизу — это больше чтобы выиграть очко или залезть сопернику в голову?

— Ни то ни другое. Это просто удар, которому люди уделяют слишком много внимания. Я об этом уже много раз говорил, но мне кажется, что этот удар — такой же удар, как любой другой, просто почему-то он вызывает такой интерес у публики. Да, это, наверное, здорово, и благодаря этому удару я стал более-менее известен изначально, когда я ещё был молодой. Но мне кажется, что ему нужно просто уделять меньше внимания, потому что, когда игрок выполняет этот удар, скорее всего, он проиграет этот розыгрыш с вероятностью, наверное, 95%. Поэтому, мне кажется, просто не стоит так сильно заострять своё внимание на этом, — передаёт слова Бублика корреспондент «Чемпионата» Даниил Сальников.