Роддик — об Иге Швёнтек: в какой-то момент нужно уметь остановиться и перевести дух

Победитель US Open — 2003 американец Энди Роддик высказался о досрочном завершении сезона польской теннисисткой Игой Швёнтек, отметив, что считает это решение верным, если учитывать перспективу подготовки к сезону-2027.

«В определённый момент карьеры наши сильные стороны могут начать играть против нас. Ига каждый день приходит на работу с полной отдачей, словно рабочий в каске с ланч-боксом. Она невероятно серьёзно относится к каждому дню и сосредоточена буквально на каждой мелочи. До сих пор такой подход ей помогал, но в какой-то момент нужно уметь остановиться и перевести дух.

Если ты выходишь на корт с проблемной ногой, которая ещё два дня назад болела, да ещё и в тот период сезона, когда на кону практически ничего не стоит, то стоит задуматься. Для шестикратной чемпионки турниров «Большого шлема» это наименее важная часть года.

Если ты шесть раз выигрывала турниры «Большого шлема», то главные ориентиры для тебя – победы и поражения, титулы на мэйджорах и первое место в рейтинге. Тебя не должно волновать, занимаешь ты восьмое или 10-е место. Твой приоритет – подготовиться так, чтобы в с