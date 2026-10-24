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«Берегите друг друга — как семья». Беккер обратился к Монфису и Свитолиной

«Берегите друг друга — как семья». Беккер обратился к Монфису и Свитолиной
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Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер обратился к французу Гаэлю Монфису и украинке Элине Свитолиной в связи с разводом теннисистов.

«Мы вас обоих очень любим, Элина и Гаэль! Порой бывает очень непросто жить на виду у всей публики… Берегите друг друга — как семья, и, что самое главное, берегите свою дочь Скай! Да благословит вас бог», — написал Беккер в социальных сетях.

Напомним, 19 октября Свитолина объявила о завершении брака с Монфисом, с которым они поженились в 2021 году. У пары есть четырёхлетняя дочь Скай. Гаэль завершил профессиональную карьеру раньше запланированного срока. Ожидалось, что француз проведёт прощальный турнир на «Мастерсе» в Париже в конце октября.

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