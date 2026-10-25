Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире ATP-250 в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В финале он одолел представителя Грузии Николоза Басилашвили, занимающего в мировом рейтинге 128-е место, со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотографией россиянина с полученной наградой.

Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба Almaty Open — 2026

Трофей в Алма-Ате-