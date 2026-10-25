Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире ATP-250 в Алма-Ате
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Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев получил трофей за победу на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В финале он одолел представителя Грузии Николоза Басилашвили, занимающего в мировом рейтинге 128-е место, со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с фотографией россиянина с полученной наградой.
Алма-Ата. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 13:10 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
128
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
Фото: Андрей Ударцев, пресс-служба Almaty Open — 2026
Трофей в Алма-Ате-