Лоренцо Музетти обыграл Тейлора Фрица в финале турнира ATP-250 в Лионе

26-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Лионе, Франция. В финале соревнований он обыграл американца Тейлора Фрица (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Музетти сделал два эйса и не допустил двойных ошибок, реализовав единственный брейк-пойнт. Фриц три раза подал навылет и не допустил двойных ошибок. Брейк-пойнтов у а