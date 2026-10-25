Лоренцо Музетти обыграл Тейлора Фрица в финале турнира ATP-250 в Лионе
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26-я ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Лионе, Франция. В финале соревнований он обыграл американца Тейлора Фрица (14-й в рейтинге) со счётом 6:3, 6:4.
Лион. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 16:45 МСК
26
Лоренцо Музетти
Л. Музетти
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
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|6
|
|4
14
Тейлор Фриц
Т. Фриц
Теннисисты провели на корте 1 час 22 минуты. Музетти сделал два эйса и не допустил двойных ошибок, реализовав единственный брейк-пойнт. Фриц три раза подал навылет и не допустил двойных ошибок. Брейк-пойнтов у а