15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykCErzX
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Даниил Медведев объяснил отсутствие Андрея Голубева на турнире в Алма-Ате

Даниил Медведев объяснил отсутствие Андрея Голубева на турнире в Алма-Ате
Комментарии

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о совместной работе с казахстанским тренером Андреем Голубевым. Сегодня, 25 октября, Даниил стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, одолев в финале грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

Алма-Ата. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		1 3
         
Николоз Басилашвили
128
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

— Поздравляю с защитой титула! Надеюсь, что в следующем году ты приедешь за алма-атинским хет-трико