Даниил Медведев объяснил отсутствие Андрея Голубева на турнире в Алма-Ате
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Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о совместной работе с казахстанским тренером Андреем Голубевым. Сегодня, 25 октября, Даниил стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, одолев в финале грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.
Алма-Ата. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 13:10 МСК
5
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|1
|3
128
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили
— Поздравляю с защитой титула! Надеюсь, что в следующем году ты приедешь за алма-атинским хет-трико