Даниил Медведев объяснил отсутствие Андрея Голубева на турнире в Алма-Ате

Пятая ракетка мира россиянин Даниил Медведев рассказал о совместной работе с казахстанским тренером Андреем Голубевым. Сегодня, 25 октября, Даниил стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Алма-Ате, одолев в финале грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

— Поздравляю с защитой титула! Надеюсь, что в следующем году ты приедешь за алма-атинским хет-трико