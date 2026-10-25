«Двоякое чувство». Даниил Медведев — о значимости победы на турнире ATP-250 в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о значимости для него победы на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. В финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

– Что для тебя значит эта победа? Что ты сейчас чувствуешь?

– Это двоякое чувство, потому что, с одной стороны, титул всегда есть титул, и тут неважно, защитил ли ты его в том или ином городе,