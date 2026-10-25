«Просто разозлился». Медведев — о волевой победе в финале турнира в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о финальном матче на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате. Сегодня, 25 октября, россиянин защитил титул в Казахстане, одолев в финале грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

— Скажи, пожалуйста, всё-таки очень упорным был первый свет. Был момент, когда ты засомневался в том, что может получиться?

— Я не засомневался, я пр