Медведев высказался о 22 эйсах в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о результативности по эйсам в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. В финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

– Сегодня у тебя было 22 эйса. Это удивительно, потому что мы привыкли тебя считать одним из лучших игроков задней линии. Но вот эта статистика делает из тебя настоящего «подавана». Это была какая-то новая техническая доработка или всё-таки просто твоя форма плюс условия алма-атинского корта?

– Скорее, второе. Я из тех игроков, у которых подача примерно всё время на любом турнире с одной скоростью. То есть здесь, в Алма-Ате, высота и поэтому мяч чуть сильнее летит. Я видел, там иногда было 212 — 210. Так, в среднем, это плоская — 205, ну и какая-нибудь косая — 190 — 185. И если в порядке мячи и корты… Потому что как раз таки пода