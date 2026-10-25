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Медведев высказался о 22 эйсах в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате

Медведев высказался о 22 эйсах в финале турнира ATP-250 в Алма-Ате
Комментарии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев высказался о результативности по эйсам в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате. В финале он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

Алма-Ата. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		1 3
         
Николоз Басилашвили
128
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

– Сегодня у тебя было 22 эйса. Это удивительно, потому что мы привыкли тебя считать одним из лучших игроков задней линии. Но вот эта статистика делает из тебя настоящего «подавана». Это была какая-то новая техническая доработка или всё-таки просто твоя форма плюс условия алма-атинского корта?
– Скорее, второе. Я из тех игроков, у которых подача примерно всё время на любом турнире с одной скоростью. То есть здесь, в Алма-Ате, высота и поэтому мяч чуть сильнее летит. Я видел, там иногда было 212 — 210. Так, в среднем, это плоская — 205, ну и какая-нибудь косая — 190 — 185. И если в порядке мячи и корты… Потому что как раз таки пода