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Медведев рассказал, кому подарил казахский халат после победы в Алма-Ате в прошлом году

Медведев рассказал, кому подарил казахский халат после победы в Алма-Ате в прошлом году
Комментарии

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кому подарил национальный казахский халат после победы на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате в прошлом сезоне. Сегодня, 25 октября, Даниил защитил титул, обыграв в финале грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. Теннисист снова примерил национальный наряд на награждении.

Алма-Ата. Финал
25 октября 2026, воскресенье. 13:10 МСК
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 6 		6 6
7 8 		1 3
         
Николоз Басилашвили
128
Грузия
Николоз Басилашвили
Н. Басилашвили

— На церемонии награждения ты сравнил этот турнир с «Мастерсом». Можешь сказать, какой конкретно турнир похож на этот? И кому ты решил подарить свой второй шапан (национальный казахский стё