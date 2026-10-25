Медведев рассказал, кому подарил казахский халат после победы в Алма-Ате в прошлом году

Российский теннисист Даниил Медведев рассказал, кому подарил национальный казахский халат после победы на турнире категории ATP-250 в Алма-Ате в прошлом сезоне. Сегодня, 25 октября, Даниил защитил титул, обыграв в финале грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3. Теннисист снова примерил национальный наряд на награждении.

— На церемонии награждения ты сравнил этот турнир с «Мастерсом». Можешь сказать, какой конкретно турнир похож на этот? И кому ты решил подарить свой второй шапан (национальный казахский стё