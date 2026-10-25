«Будет тяжело». Даниил Медведев — об игре на турнире в Вене после серии турниров в Азии

Пятая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о своём состоянии после продолжительной серии турниров без пауз. Сегодня, 25 октября, в финале турнира категории ATP-250 в Алма-Ате он обыграл грузина Николоза Басилашвили со счётом 6:7 (6:8), 6:1, 6:3.

— Ты сыграл четыре турнира подряд — завоевал два титула, ещё сыграл в двух полуфиналах. Но паузу не берёшь, надо перелетать в Европу и играть дальше. Как се